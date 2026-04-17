OM : Un duel Benatia-Giuntoli à l'AC Milan !

Medhi Benatia quittera l'OM en fin de saison, et Stéphane Richard est déjà en quête d'un nouveau directeur sportif. Le nom de Cristiano Giuntoli revient, mais en Italie on évoque le duel Benatia-Guintoli pour l'AC Milan.

Après avoir désigné un nouveau président pour l'Olympique de Marseille, Frank McCourt doit désormais valider l'identité de celui qui succèdera à Medhi Benatia. Le départ de ce dernier a été confirmé par Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, et un casting est donc lancé. Ces derniers jours, c'est Cristiano Giuntoli qui est cité pour prendre ce poste. Ancien directeur sportif de Naples, puis directeur technique de la Juventus jusqu'en 2025, l'Italien de 54 ans a le CV qu'il faut pour prétendre au poste. Cependant ce vendredi, le Corriere dello Sport affirme que Cristiano Giuntoli est en lice pour remplacer Igli Tare au poste de directeur sportif de l'AC Milan, si ce dernier part en même temps que Massimiliano Allegri. Les propriétaires américains des Rossoneri sont en effet tentés de tout reconstruire après une nouvelle saison passée loin de l'Inter et de Naples. Cependant, Giuntoli n'est pas seul en lice.

Benatia de retour à Milan ?

Le quotidien sportif italien précise en effet qu'en dehors de Cristiano Guintoli, le Milan AC pense également à Medhi Benatia, lequel sera libre une fois sa démission de l'Olympique de Marseille entérinée en fin de saison. C'est cependant l'Italien qui est en pole, explique le Corriere dello Sport. « Bien que d'autres noms, comme celui de Medhi Benatia, circulent, c'est celui de Giuntoli qui attise le plus les ambitions des propriétaires. Son expérience des marchés internationaux et sa capacité à gérer des budgets complexes correspondent parfaitement à la vision de Gerry Cardinale », précise Alberto Petrosilli, journaliste italien. Il est clair que lors de son court passage à l'OM, Medhi Benatia a démontré qu'il avait un vrai flair concernant le mercato, et la capacité de boucler des transferts loin d'être évidents. De plus, Benatia connaît bien l'Italie, où il a joué sous le maillot de l'Udinese, l'AS Rome et la Juventus. Il reste donc à savoir si les propriétaires de l'AC Milan vont réellement au bout de leur coup de balais.