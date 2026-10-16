OM : L’idée du forfait en Europa League ressurgit

Le début de saison compliqué de l’OM se traduit par des mauvais résultats en Europa League avec deux défaites en deux matchs. L’idée d’un forfait, évoqué il y a quelques semaines, ressurgit après la défaite contre l’Olympiakos.

Bruno Genesio ne s’attendait de toute évidence pas à vivre un début de saison aussi compliqué. L’Olympique de Marseille est 13e de Ligue 1 et compte zéro point en Europa League après des défaites contre Besiktas puis l’Olympiakos . Le bilan est assez terrible mais n’a finalement rien d’illogique après un mercato chaotique, qui a vu les meilleurs joueurs s’en aller et aucune recrue débarquer en contrepartie.

Consciente des limites de l’effectif et des difficultés que l’équipe allait rencontrer en Europe, la direction marseillaise a d’ailleurs envisagé de déclarer forfait en Europa League auprès de l’UEFA avant le début de la campagne, avant de renoncer à une mesure aussi radicale. Nos confrères du Phocéen se demandent au lendemain de la défaite au Vélodrome contre l’Olympiakos si ce choix, bien qu’extrême, n’était finalement pas le meilleur à prendre.

« Tout le monde le savait. Les supporters, les observateurs et même les dirigeants olympiens, qui s'étaient sérieusement interrogés sur l'intérêt de disputer cette compétition dans un contexte économique et sportif aussi contraint. Fallait-il vraiment s'infliger une campagne européenne avec un effectif aussi limité ? » s’interrogent nos confrères avant de conclure. « Comment imaginer aujourd'hui que cette équipe puisse véritablement exister sur deux tableaux ? Tout contribue à fragiliser un groupe qui peine déjà à trouver des certitudes en championnat » se désole le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Il est maintenant trop tard pour acter un potentiel forfait et Bruno Genesio et ses troupes vont tenter de rattraper le retard accumulé. Rien n’est encore joué puisqu’il reste six matchs d’Europa League aux Olympiens. Mais certains matchs s’annoncent corsés, avec des déplacements à Sturm Graz ou encore au Bayer Leverkusen par exemple.