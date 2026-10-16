Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

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parGuillaume Conte
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L'OM a encore failli à tous les niveaux face à une formation de l'Olympiakos loin d'être intouchable. Le défenseur central Nayef Aguerd n'arrive pas à retrouver son niveau de jeu, et cela commence à inquiéter.
La saison va être très longue à l’OM, après six défaites dans les huit premiers matchs. Les satisfactions sont très rares, et le club olympien ne peut même pas compter sur ses cadres ou ses gros salaires. Pierre-Emile Hojbjerg est blessé, Geoffrey Kondogbia revient comme souvent très difficilement, et Nayef Aguerd ne répond pas aux attentes.
Tout proche de quitter l’OM avant de refuser de signer à la Real Sociedad pour des raisons curieuses, le Marocain avait pris son temps dans le but de revenir en grande forme. Mais deux mois après le début de la saison, le défenseur central ne parvient toujours pas à convaincre. Coupable sur le but encaissés contre l’Olympiakos, l’ancien rennais a totalement disparu en seconde période, s’écroulant physiquement au point de terminer avec des crampes. Et dans le jeu, cela n’a guère été plus convaincant.

Le Maroc s'inquiète pour Aguerd

La Provence lui a donné l’un des pires notes du match avec 3,5/10. Et ce commentaire inquiétant : « Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels... jusqu'à celui perdu face à Hezze sur le but de l'Olympiakos (42). Après l'heure de jeu, il a baissé de pied physiquement, jusqu'à finir perclus de crampes, ce qui n'est jamais très rassurant ».
Même du côté du Maroc, on commence à s’inquiéter pour celui qui était un taulier des Lions de l’Atlas. Le compte 5-3-2, très suivi sur X, livre une analyse sans concession du niveau affiché par le joueur de l’OM. « Son niveau devient vraiment préoccupant. Soit physiquement, avec beaucoup de crampes dernièrement, soit dans son niveau de jeu… Il a perdu énormément de vitesse et se fait de plus en plus prendre dans son dos. Ça fait mal de le voir comme ça alors qu’on le voyait tous comme le numéro 1 de notre charnière… », a livré le compte marocain, qui a du mal à imaginer le Maroc, qui fait partie désormais des nations les plus complètes au niveau mondial, se satisfaire de ça pour les mois à venir. Et à l’OM aussi, nul doute que le rendement de Nayef Aguerd pose question, tout comme son vrai-faux départ pour la Real Sociedad cet été.
N. Aguerd

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Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs

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Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.

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Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....

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