Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs
Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.
Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)
"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....
Travaux en 2027 ? Quel optimisme ! Des années de recours à purger avant le premier coup de pioche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
🇲🇦😕 𝗟𝗘 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗬𝗘𝗙 𝗔𝗚𝗨𝗘𝗥𝗗 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗩𝗥𝗔𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗘́𝗢𝗖𝗖𝗨𝗣𝗔𝗡𝗧… Soit physiquement, avec beaucoup de crampes dernièrement, soit dans son niveau de jeu… Il a perdu énormément de vitesse et se fait de plus en plus prendre dans son dos.