Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

L'OM a encore failli à tous les niveaux face à une formation de l'Olympiakos loin d'être intouchable. Le défenseur central Nayef Aguerd n'arrive pas à retrouver son niveau de jeu, et cela commence à inquiéter.

La saison va être très longue à l’OM, après six défaites dans les huit premiers matchs. Les satisfactions sont très rares, et le club olympien ne peut même pas compter sur ses cadres ou ses gros salaires. Pierre-Emile Hojbjerg est blessé, Geoffrey Kondogbia revient comme souvent très difficilement, et Nayef Aguerd ne répond pas aux attentes.

Tout proche de quitter l’OM avant de refuser de signer à la Real Sociedad pour des raisons curieuses, le Marocain avait pris son temps dans le but de revenir en grande forme. Mais deux mois après le début de la saison, le défenseur central ne parvient toujours pas à convaincre. Coupable sur le but encaissés contre l’Olympiakos, l’ancien rennais a totalement disparu en seconde période, s’écroulant physiquement au point de terminer avec des crampes. Et dans le jeu, cela n’a guère été plus convaincant.

Le Maroc s'inquiète pour Aguerd

La Provence lui a donné l’un des pires notes du match avec 3,5/10. Et ce commentaire inquiétant : « Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels... jusqu'à celui perdu face à Hezze sur le but de l'Olympiakos (42). Après l'heure de jeu, il a baissé de pied physiquement, jusqu'à finir perclus de crampes, ce qui n'est jamais très rassurant ».

Même du côté du Maroc, on commence à s’inquiéter pour celui qui était un taulier des Lions de l’Atlas. Le compte 5-3-2, très suivi sur X, livre une analyse sans concession du niveau affiché par le joueur de l’OM. « Son niveau devient vraiment préoccupant. Soit physiquement, avec beaucoup de crampes dernièrement, soit dans son niveau de jeu… Il a perdu énormément de vitesse et se fait de plus en plus prendre dans son dos. Ça fait mal de le voir comme ça alors qu’on le voyait tous comme le numéro 1 de notre charnière… », a livré le compte marocain, qui a du mal à imaginer le Maroc, qui fait partie désormais des nations les plus complètes au niveau mondial, se satisfaire de ça pour les mois à venir. Et à l’OM aussi, nul doute que le rendement de Nayef Aguerd pose question, tout comme son vrai-faux départ pour la Real Sociedad cet été.