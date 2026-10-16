OM : Gomes viré du onze, Genesio doit imiter l'OL

Angel Gomes a connu une soirée difficile de plus, jeudi au Vélodrome contre l’Olympiakos. La grogne monte à Marseille, d’autant que le jeune Milan Leccese tape à la porte de l’équipe première.

L’Olympique de Marseille n’y arrive toujours pas. Vainqueur à Troyes dimanche en Ligue 1 , l’équipe de Bruno Genesio a livré une prestation correcte au Vélodrome contre l’Olympiakos, se créant de nombreuses occasions nettes. Mais les Olympiens ont manqué d’efficacité et ont fini par s’incliner face aux Grecs (0-1), leur deuxième défaite en deux journées de Ligue Europa. Certaines individualités peinent à se montrer au niveau, à l’instar des attaquants Maupay ou Moumbagna par exemple. Titulaire depuis le début de la saison, Angel Gomes n’échappe pas non plus aux critiques.

L'OM n'en peut plus d'Angel Gomes

Le milieu de terrain anglais a écopé d’un 4/10 dans L’Equipe et les supporters olympiens n’en peuvent plus. « On va arrêter quand la farce Angel Gomes exactement ? Pas capable de contrôler un ballon, pas capable de faire une passe dans le bon tempo et j’en passe », « Angel Gomes sortait d'une saison blanche avec Lille et on lui a donné 350k/mensuels » ou encore « Le seul regret que j’ai dans cet OM c’est de voir encore et encore des joueurs comme Maupay ou Angel Gomes enchaîner les matchs » peut-on lire. L’impatience monte d’autant plus qu’au sein du club olympien, certains jeunes toquent à la porte. Antoine Valero au poste d’avant-centre mais aussi Milan Leccese, milieu offensif très talentueux qui fait déjà le bonheur de l’équipe de France U19.

Spécialiste des jeunes de l’Olympique de Marseille, le compte Belo Foot 13 estime qu’il est temps pour Bruno Genesio d’imiter l’OL en lançant dans le grand bain les meilleurs jeunes du centre de formation. « Aucun milieu de terrain de l’OM n’a la même qualité de dernière passe que Milan Leccese. Ils ont tellement leur place dans le groupe professionnel, c’est absolument dingue ! À Lyon, ils font confiance à Himbert, Merah et Hamdani. Nos minots n’ont rien à leur envier » assure le spécialiste du sujet. Reste maintenant à voir si Bruno Genesio franchira le pas et lancera définitivement des jeunes dans le grand bain, même si l’entraîneur de l’OM l’a déjà fait en partie en installant Bezahaf, Abdallah et Mmadi dans le groupe depuis le début de la saison.