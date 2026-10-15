OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal

Pas d'amélioration en vue pour l'OM, qui va encore être au régime sec cet hiver selon les dernières informations à l'approche du rendez-vous avec la DNCG et du mercato.

Pour ceux qui espéraient que le pire était passé à l’Olympique de Marseille avec un été sans la moindre recrue, il faudra repasser. Toujours surveillé de près par la DNCG, le club olympien n’aura très probablement pas l’autorisation ou même la volonté de se renforcer cet hiver. Selon les informations de L’Equipe, il est très possible que le club de Frank McCourt ouvre la porte à de nouveaux départs, mais ferme celle des arrivées.

Toujours pas de recrues en vue à l'OM

La DNCG, dont la décision est attendue pour le mois de décembre au sujet de la suite de la saison de l’OM, a de grandes chances de demander encore des efforts à Stéphane Richard. Les vraies indications pour la teneur officielle du mercato ne sont donc pas encore connues, mais le quotidien sportif assure déjà qu’il sera impossible pour l’OM d’avoir le feu vert pour recruter. Et nul doute que cela devrait encore grogner dans les travées du Vélodrome car par contre, la possibilité de voir un ou deux joueurs quitter le club est toujours possible.

Pour rappel, l’OM n’a pas répondu aux attentes du gendarme financier cet été, malgré plusieurs départs et aucune recrue. Le fait que Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao n’aient finalement pas quitté la Provence alors que tout semblait ficelé pour continuer d’alléger la masse salariale continue de couter cher à Marseille.

De son côté, le club marseillais a déjà fait savoir qu’il se plierait aux exigences de la DNCG, et que le but était d’éviter de nouvelles sanctions de l’UEFA et de l’instance française en continuant à faire des efforts. Des efforts appréciés pour Frank McCourt, qui est encore parti pour remettre la main à la poche si les choses restent en l’état mais dans une mesure bien moindre forcément.