OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Non c'est faux, si un joueur est vraiment on le sort de la feuille direct, la c est le médecin du club qui décide qui ordonne a l entraîneur de faire sortir de la feuille de match ,
Il peut très bien ne pas etre a 100% et tu le fais rentrer a la 70eme car tu sais qu'il peut pas démarrer a cause de l'intensité dun début de match et des défenseurs qui sont trop frais.
Si il étais blessé il serait pas sur la feuille de match, et tu verras que en seconde période il va rentrer
Le truc c’est que si il a vraiment une gêne faut pas prendre de risque et le garder pour les derniers matchs. Sans compter que c’est peut etre le joueur le plus bankable et que si il se blesse gravement avant la fin de saison cela peut compromettre les plans de la direction.
Bé non tout faux, la nouvelle règle c'est qu'en cas d'égalité et différence de buts identiques, c'est priorité aux victoires de ce meme concurrent. C'est à dire, on a gagné les 2 matchs vs Lille, mais foot01 ne doivent pas être au courant.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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