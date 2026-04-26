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OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

OM26 avr. , 20:30
parGuillaume Conte
7
Pour son match couperet contre Nice, l'OM devra faire sans Mason Greenwood, a fait savoir Habib Beye.
Pour le match tant attendu face à Nice, l’OM devra faire sans Mason Greenwood. Décevant lors des derniers matchs, et même transparent à Lorient, l’ailier anglais n’est pas dans le 11 de départ concocté par Habib Beye. Au micro de Ligue 1+ avant la rencontre, l’entraineur marseillais s’en est expliqué, décidant de jouer carte sur table. Celui qui est toujours en position d’être meilleur buteur de la Ligue 1 n’est tout simplement pas assez en forme physiquement pour débuter contre Nice. Cela en raison d’un souci physique contracté depuis longtemps.
« Malheureusement Mason, on a regardé depuis le début de la semaine et il ne peut pas débuter. Il est très diminué depuis la blessure contre Lille, où il joue avec une énorme douleur à la cuisse. On ne veut pas mettre en danger son intégrité physique, et on ne peut pas prendre ce risque-là. Il a tout de suite reconnu que ce ne serait pas honnête de sa part de s’engager dans un match comme celui-ci alors qu’il n’est pas à 100 %. Mason ce n’est pas un choix, c’est juste parce qu’il est en difficulté avec sa cuisse », a souligné l’entraîneur de l’OM, qui se réserve le droit de faire appel à l’Anglais dans le courant du match si jamais les conditions sont réunies.
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Derniers commentaires

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Non c'est faux, si un joueur est vraiment on le sort de la feuille direct, la c est le médecin du club qui décide qui ordonne a l entraîneur de faire sortir de la feuille de match ,

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Il peut très bien ne pas etre a 100% et tu le fais rentrer a la 70eme car tu sais qu'il peut pas démarrer a cause de l'intensité dun début de match et des défenseurs qui sont trop frais.

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Si il étais blessé il serait pas sur la feuille de match, et tu verras que en seconde période il va rentrer

OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Le truc c’est que si il a vraiment une gêne faut pas prendre de risque et le garder pour les derniers matchs. Sans compter que c’est peut etre le joueur le plus bankable et que si il se blesse gravement avant la fin de saison cela peut compromettre les plans de la direction.

L1 : Lille calme le PFC, Rongier envoie Nantes en enfer

Bé non tout faux, la nouvelle règle c'est qu'en cas d'égalité et différence de buts identiques, c'est priorité aux victoires de ce meme concurrent. C'est à dire, on a gagné les 2 matchs vs Lille, mais foot01 ne doivent pas être au courant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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