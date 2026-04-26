OM : Beye met Greenwood sur le banc et s’explique

Pour son match couperet contre Nice, l'OM devra faire sans Mason Greenwood, a fait savoir Habib Beye.

Pour le match tant attendu face à Nice, l’OM devra faire sans Mason Greenwood. Décevant lors des derniers matchs, et même transparent à Lorient, l’ailier anglais n’est pas dans le 11 de départ concocté par Habib Beye. Au micro de Ligue 1 + avant la rencontre, l’entraineur marseillais s’en est expliqué, décidant de jouer carte sur table. Celui qui est toujours en position d’être meilleur buteur de la Ligue 1 n’est tout simplement pas assez en forme physiquement pour débuter contre Nice. Cela en raison d’un souci physique contracté depuis longtemps.

« Malheureusement Mason, on a regardé depuis le début de la semaine et il ne peut pas débuter. Il est très diminué depuis la blessure contre Lille, où il joue avec une énorme douleur à la cuisse. On ne veut pas mettre en danger son intégrité physique, et on ne peut pas prendre ce risque-là. Il a tout de suite reconnu que ce ne serait pas honnête de sa part de s’engager dans un match comme celui-ci alors qu’il n’est pas à 100 %. Mason ce n’est pas un choix, c’est juste parce qu’il est en difficulté avec sa cuisse », a souligné l’entraîneur de l’OM, qui se réserve le droit de faire appel à l’Anglais dans le courant du match si jamais les conditions sont réunies.