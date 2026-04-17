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L'OM accepte 15ME et le laisse partir

OM17 avr. , 8:00
parAlexis Rose
1
Valeur sûre de l’OM depuis deux saisons, Pierre-Emile Hojbjerg pourrait bien quitter Marseille pour rejoindre la Serie A lors du prochain mercato estival.
L’été prochain, le club phocéen va connaître une véritable révolution à tous les niveaux. Tout en haut de la pyramide, Stéphane Richard prendra officiellement la place de président, laissée vacante par Pablo Longoria suite à la crise du début d’année 2026. Puis Medhi Benatia, directeur sportif et acteur majeur des derniers recrutements de Marseille, prendra la porte pour laisser place à un nouveau dirigeant qui n’est pas encore connu. Concernant l'entraîneur, Habib Beye, en poste depuis quelques semaines, pourrait rester sur le banc de touche en cas de podium final en L1 et de qualification pour la Ligue des Champions. Si l’avenir de Beye dépendra aussi des choix de la nouvelle direction, l’effectif phocéen pourrait lui aussi beaucoup évoluer. Tout simplement parce que les hommes forts de Roberto De Zerbi, qui a quitté le navire en février dernier, vont probablement faire leurs valises. Comme Pierre-Emile Hojbjerg ?

La Juve prêt à mettre 15 ME pour recruter Hojbjerg

Arrivé en provenance de Tottenham contre un chèque de 13,5 millions d’euros en 2024, le milieu de terrain s’est imposé comme un véritable cadre de l’effectif marseillais. Souvent capitaine, l’international danois dispose encore d’un contrat jusqu’en 2028 avec l’OM. Mais rien ne dit qu’il respectera son bail jusqu’au bout, puisque son nom continue de circuler en Italie. Dans la short-list de la Juventus pour la saison prochaine, Hojbjerg aurait même de vraies chances d’aller à Turin lors du prochain mercato. Tout simplement parce que la Juve serait prête à poser 15 ME sur la table des négociations pour recruter Hojbjerg, selon les informations du Corriere dello Sport. Un montant qui pourrait suffire à faire craquer l’OM dans ce dossier, sachant que le joueur de 30 ans représente une bonne valeur marchande de l'effectif et que Marseille pourrait lui préférer un profil plus jeune et plus joueur à l'avenir.

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L important n est pas d aller chercher ceux de devant. On a largement assez de representants en coupe d europe. L important est de pérenniser au maximum les clubs qui y sont régulièrement pour qu ils ne prennent pas la coupe d europe comme un "extra" dans leur saison. La conférence league par exemple on doit la gagner une fois tous les 4/5 ans, c est clairement du niveau de nos représentants s ils prennent ça sérieusement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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