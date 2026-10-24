Mbappé sacré, le Barça menace de boycotter le Ballon d'Or

La rumeur se propage selon laquelle Kylian Mbappé sera sacré lors de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi à Londres. Un résultat qui scandaliserait le FC Barcelone, prêt à boycotter la soirée.

La soirée du Ballon d’Or a rarement été aussi indécise. L’an dernier, Ousmane Dembélé était le grandissime favori après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En cette saison 2025-2026 de Coupe du monde, le résultat du scrutin est nettement plus indécis. Les champions du monde espagnols Lamine Yamal et Rodri peuvent prétendre à la victoire finale tout comme Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Ligue des Champions.

Harry Kane a lui aussi de solides arguments au même titre que les champions d’Europe parisiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. L’incertitude plane mais depuis quelques heures, une petite musique se propage sur les réseaux sociaux. Selon le compte insider Match Day Central, relayé par plusieurs gros comptes sur X, Kylian Mbappé sera le vainqueur du Ballon d’Or ce lundi à Londres.

Barcelone prêt à bouder la cérémonie

Les buts inscrits par le capitaine des Bleus à la Coupe du monde lui auraient permis de prendre le large face à Harry Kane et à Lamine Yamal dans les votes du jury. Une issue potentielle qui provoque la furie du board du FC Barcelone selon la même source, qui indique que le champion d’Espagne en titre menace de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or. De son côté, Kylian Mbappé pourrait lui soulever la distinction individuelle suprême pour la première fois de sa carrière à 27 ans.

Reste maintenant à voir si ce qui reste pour l’instant des rumeurs viendra à se confirmer. Les bruits de couloir sont en tout cas de plus en plus insistants même si la prudence doit rester de mise. Pour rappel, un peu plus tôt dans la semaine, certains comptes insiders étaient prêts à tout parier sur le fait que c’est Harry Kane qui allait devenir ce lundi le prochain Ballon d’Or.