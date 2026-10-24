Mbappé sacré, le Barça menace de boycotter le Ballon d'Or

va falloir recruter un arr gauche et un attaquant cet hiver. combien vaut un mec comme Ajorque?
deja il faut qu'ils arrive a sortir de leurs surface
vache ce sont des scoop !
effectivement qq chose est en panne, mais ca reste un tres bon joueur, et il avait fait une super prepa empliant les buts
Cette comédie de trophée est déjà un scandale en elle même.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨 BREAKING: Barcelona have been informed that no World Cup winner finished in the top two of the Ballon d’Or rankings. The club are now considering boycotting the ceremony if Kylian Mbappé wins, believing it would be the perfect response to what they view as unfair treatment.