Mbappé sacré, le Barça menace de boycotter le Ballon d'Or

Mbappé sacré, le Barça menace de boycotter le Ballon d'Or

Liga
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
La rumeur se propage selon laquelle Kylian Mbappé sera sacré lors de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi à Londres. Un résultat qui scandaliserait le FC Barcelone, prêt à boycotter la soirée.
La soirée du Ballon d’Or a rarement été aussi indécise. L’an dernier, Ousmane Dembélé était le grandissime favori après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En cette saison 2025-2026 de Coupe du monde, le résultat du scrutin est nettement plus indécis. Les champions du monde espagnols Lamine Yamal et Rodri peuvent prétendre à la victoire finale tout comme Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Ligue des Champions.
Harry Kane a lui aussi de solides arguments au même titre que les champions d’Europe parisiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. L’incertitude plane mais depuis quelques heures, une petite musique se propage sur les réseaux sociaux. Selon le compte insider Match Day Central, relayé par plusieurs gros comptes sur X, Kylian Mbappé sera le vainqueur du Ballon d’Or ce lundi à Londres.

Barcelone prêt à bouder la cérémonie

Les buts inscrits par le capitaine des Bleus à la Coupe du monde lui auraient permis de prendre le large face à Harry Kane et à Lamine Yamal dans les votes du jury. Une issue potentielle qui provoque la furie du board du FC Barcelone selon la même source, qui indique que le champion d’Espagne en titre menace de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or. De son côté, Kylian Mbappé pourrait lui soulever la distinction individuelle suprême pour la première fois de sa carrière à 27 ans.

Lire aussi

Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandaleBallon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale
Reste maintenant à voir si ce qui reste pour l’instant des rumeurs viendra à se confirmer. Les bruits de couloir sont en tout cas de plus en plus insistants même si la prudence doit rester de mise. Pour rappel, un peu plus tôt dans la semaine, certains comptes insiders étaient prêts à tout parier sur le fait que c’est Harry Kane qui allait devenir ce lundi le prochain Ballon d’Or.
Articles Recommandés
Om Maupay Et Gomes Sanctionnes Par Genesio
OM

OM : Maupay et Gomes sanctionnés par Genesio ?

Asse Le Discours Etonnant De Cathro Sur Geoffroy Guichard
ASSE

ASSE : Le discours étonnant de Cathro sur Geoffroy-Guichard

Ol Un Plan Anti Psg Confirme A Lyon
OL

OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon

Psg Luis Enrique Est Chaud Pour Recruter Cet Hiver
PSG

PSG : Luis Enrique est chaud pour recruter cet hiver

Fil Info

OM : Maupay et Gomes sanctionnés par Genesio ?
ASSE : Le discours étonnant de Cathro sur Geoffroy-Guichard
OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon
PSG : Luis Enrique est chaud pour recruter cet hiver
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
PL : Aston Villa fait chuter Manchester City
EdF : Ajorque appelé par Zidane, il valide
PSG : La Belgique secoue Mika Godts
Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale

Derniers commentaires

OL : La Juventus va rendre un gros service à Lyon

va falloir recruter un arr gauche et un attaquant cet hiver. combien vaut un mec comme Ajorque?

OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon

deja il faut qu'ils arrive a sortir de leurs surface

OL : Un plan anti-PSG confirmé à Lyon

vache ce sont des scoop !

OM : Paixao s'effondre et se fait démolir

effectivement qq chose est en panne, mais ca reste un tres bon joueur, et il avait fait une super prepa empliant les buts

Ballon d’Or 2026 : Des paris suspects font scandale

Cette comédie de trophée est déjà un scandale en elle même.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Nice logo
Nice
118323810-2
9Lens logo
Lens
10731314113
10Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
11Brest logo
Brest
9823314122
12Toulouse logo
Toulouse
9723212111
13Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading