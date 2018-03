PSG : « Nous aussi on va faire un courrier », l'ESTAC peste contre l'arbitre

Dans : ESTAC, PSG, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes, après la défaite contre le PSG (0-2) : « Je pense qu'on a fait une première période plus que correcte, très intéressante même. Le problème, ces temps-ci, on fait des entames de 2e période catastrophiques. C'est dommage. Je regrette énormément ce 2e but entaché d'un hors jeu, de 50 bons centimètres. Quand on est un petit comme l'Estac, c'est déjà très compliqué, un exploit de rivaliser face au PSG. Si en plus de ça, s'il y a des faits de jeu défavorables, ça devient trop dur. C'est regrettable, mais ça fait beaucoup de matches qu'on est frustrés. Peut-être que nous aussi on va faire un courrier... Nous aussi, on a le droit d'être arbitrés de façon juste. J'ai l'impression que c'est plus facile de siffler un penalty pour le PSG que pour Troyes. Après la logique est respectée. Il faut rechercher des ressources à travers ce qui a été positif sur ce match. Moi, j'y crois pour le maintien. Comptez sur moi pour ne rien lâcher. On n'a pas été ridicules face au PSG. On a montré du coeur, du courage ».