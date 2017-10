ESTAC : Troyes a bu « le calice jusqu'à la lie » contre l'OL

Dans : ESTAC, Ligue 1, OL.

Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes, après la défaite contre l'OL (0-5) : « J'ai trouvé notre première période intéressante, équilibrée. Dans le jeu, on est avec eux, que ce soit dans la maîtrise, les situations, et on rivalise. À la mi-temps, on a le sentiment qu'avec un peu plus de justesse, on pourrait les contrarier. Malheureusement, on prend ce but au bout de trois minutes. Ce deuxième but nous fait très, très mal et installe Lyon dans une confiance très importante. Ensuite, ils ont déroulé. On boit le calice jusqu'à la lie avec l'exclusion de Christophe Hérelle qui sera dommageable pour nous. L'OL était plus fort, c'est un des trois gros du championnat. Perdre 5-0 à la maison, ça pique un peu... C'est toujours regrettable car on avait fait de bons matchs jusque-là. Après, ce n'est qu'une défaite. On a souffert ensemble donc à nous de réagir très vite ».