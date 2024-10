Un match de National tourne à l'affrontement

Dans : Sochaux.

Par Adrien Guyot

Au coup de sifflet final de la rencontre FC Rouen-Sochaux ce mercredi 23 octobre, des affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux équipes. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

Le spectacle n’était pas sur le terrain pour la rencontre de National 1 entre le FC Rouen et le FC Sochaux-Montbéliard. Après un triste 0-0, la centaine de supporters sochaliens autorisée à se déplacer en Normandie a été attaquée par une dizaine d'individus cagoulés et armés de barres de fer supporters de la formation rouennaise, alors qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux. Les forces de l’ordre sont finalement intervenues pour empêcher des incidents encore plus graves en utilisant des gaz lacrymogènes. Le vice-président de la métropole de Rouen en charge des sports, David Lamiray, a condamné ces incidents sur X : «Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression des supporters sochaliens par quelques individus», a-t-il écrit. Si aucun dégât humain n’est donc à noter, le mini bus transportant les supporters sochaliens a été escorté jusqu’à la sortie de la ville de Rouen avant de continuer plus sereinement sa route vers le département du Doubs.