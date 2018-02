EAG : Loin de l’OL, Grenier se voit revenir chez les Bleus

Dans : EAG, Equipe de France, OL.

Parti finalement de Lyon à six mois de la fin de son encombrant contrat, Clément Grenier a tenu parole en acceptant de faire de nombreux sacrifices financiers afin de retrouver du temps de jeu. Pour le moment, cela fonctionne avec Guingamp, puisque le milieu de terrain retrouve du temps de jeu et des sensations, ce qui est bien évidemment le principal pour l’intéressé. Mais avec ce retour en forme progressif, l’Ardéchois retrouve également de l’ambition, comme il l’a confié au moment d’expliquer ce qu’il attendait des prochains mois à Eurosport.

« Je suis encore jeune. Jouer pour la France a été un honneur pour moi. Et comme tout joueur professionnel français, être appelé de nouveau est une ambition. Mais il est clair que ma priorité absolue, c’est Guingamp. L’objectif, c’est de jouer, d’enchaîner les matchs. Nous allons faire les choses dans l’ordre : je dois d’abord me concentrer sur la fin de saison avec En Avant. Puis je me concentrerai sur la saison suivante. Mais chaque chose en son temps. L’équipe de France, ce n’est vraiment pas à l’ordre du jour. Même si je l’ai toujours dans un coin de ma tête… », a livré Clément Grenier, qui n’a pas évolué avec les Bleus depuis la préparation au Mondial 2014, où une blessure avait alors provoqué son forfait pour le rendez-vous au Brésil.