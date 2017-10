DFCO : Reynet aurait voulu un bug de la goal line technology contre le PSG

Dans : Dijon, Ligue 1, PSG.

Baptiste Reynet, le gardien du DFCO, après la défaite contre le PSG (1-2) : « C’est plus dur de perdre dans ses conditions. On s’est battus tout le match. On a prouvé qu’on pouvait rivaliser avec Paris même si ce n’était pas un grand PSG. On arrive à revenir d’une manière extraordinaire et derrière on encaisse ce but sur un moment d’inattention. C’est dommage ! Malheureusement, la goal line technology n’a pas eu de bug cette fois ! (sourire). Il y a quand même eu du positif aujourd’hui », a-t-il déclaré sur Canal+.