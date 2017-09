DFCO : Cinq PSG en France, un club de L1 en rêve

Dans : Dijon, Ligue 1, PSG, OL.

A l’approche de la réception du PSG le 14 octobre prochain, Dijon a déjà mis les petits plats dans les grands en finalisant l’agrandissement de son stade pour le porter à 15.500 places.

Une capacité qui sera bien évidemment insuffisante pour combler tout le monde face au club de la capitale, qui a franchi un nouveau cap en recrutant des joueurs comme Daniel Alves, Neymar et Kylian Mbappé. Président du DFCO, Oliver Delcourt fait partie de ceux qui savourent la surpuissance parisienne avec les stars qui vont avec, et qui rêvent même de voir plusieurs clubs de ce niveau se retrouver au sein d’une Ligue 1 archi-spectaculaire.

« Beaucoup de gens veulent voir cette équipe de près et je les comprends. On risque d'avoir beaucoup de sympathisants du PSG dans les tribunes. Nous n'avons pas un très grand stade donc nous ne pouvons pas contenter tout le monde. La frustration de certain est légitime mais ce match était comparable à un concert de Madonna. Tout le monde est dans la lumière. Le PSG tire la Ligue 1 vers le haut. Nos recettes augmentent aussi grâce à ces équipes-là, qui offrent du spectacle à notre public. En plein mois d'août, nous avions déjà rempli le stade grâce à Monaco. Imaginez si nous avions quatre ou cinq PSG dans le championnat », a livré dans Le Parisien le dirigeant Côte-d'Orien, dans un rêve qui pourrait bien faire faire des cauchemars à un certain Jean-Michel Aulas.