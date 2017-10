SMC : Garande n'aime pas ce Caen là

Dans : SMC, Ligue 1.

Patrice Garande (entraîneur du SM Caen après la défaite à Monaco) : « Je suis déçu, car on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. On a un peu perdu le fil de ce qu'on réalisait depuis le début de saison. Il y a eu trop de manques. Avec le ballon, on s'est compliqué des situations et défensivement, on a été en difficulté dans la profondeur. On a un bloc moins compact. On a connu un déchet technique impressionnant. Il faut qu'on revienne à plus de simplicité. On sent moins cette attitude que j'aimais tant. On a un comportement moins collectif. Il faut que les joueurs en prennent conscience. »