Caen-OL : A Caen on rigole déjà avec le car déjà devant le but...

Dans : SMC, OL, Coupe de France, Coupe.

Le SM Caen recevra jeudi soir l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, et pour protéger à mieux la pelouse normande, déjà en sale état, du froid polaire, et désormais de la neige annoncée, le club a bâché le terrain depuis lundi avec un système de chauffage. Ce mercredi, Malherbe a diffusé une photo de cette installation, ce qui a fait réagir avec malice Frédéric Guilbert, le défenseur caennais. Car effectivement en regardant le cliché mis en ligne, on a le sentiment qu'un véhicule est caché sous la bâche juste devant l'un des deux buts. Et le joueur normand a donc lâché le scoop : « Le car est déjà devant le but 😂 ».