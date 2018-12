L1 : Une excuse bidon pour ne pas jouer, Ganso proche du divorce ?

Dans : ASC, Ligue 1.

Cela a été probablement l'un des coups les plus incroyables du mercato estival 2019, mais hélas il risque de mal se finir, le miracle tant attendu n'ayant pas eu lieu. En annonçant avoir obtenu le prêt de Ganso, Amiens avait frappé fort l'été dernier, mais le joueur brésilien, dont certains avaient fait il y a quelques année le futur Neymar, n'a pas été à la hauteur des attentes du côté du club picard. Et son départ semble désormais acquis ou presque, et cela dès le mois de janvier. Car le divorce est total entre Ganso et l'ASC, le joueur ayant même refusé de faire le déplacement jusqu'à Guingamp samedi, Amiens communiquant sur une blessure (diplomatique) pour justifier cette absence de dernière minute.

Selon L'Equipe, Ganso a bien du mal à s'adapter à son équipe, et il ne cache pas un certain mal être. Au point que désormais on évoque un retour très possible du milieu offensif de 29 ans au Brésil afin d'essayer de sauver une carrière qui n'a pas connu les sommets attendus. Reste que c'est du côté de Séville qu'il faut désormais regarder puisque Ganso a été prêté par le club andalou à Amiens et que bien évidemment il ne voudra pas être lésé financièrement par un éventuel départ du joueur pour le Brésil six mois avant la date prévue.