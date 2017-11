ASC : Déjà 21 points, Amiens n'aurait pas osé en rêver

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d'Amiens, après la victoire contre Dijon 2-1) : « Je retiens l'incroyable débauche d'énergie de mes joueurs face à une très belle équipe dijonnaise. On a montré des ressources insoupçonnées notamment en seconde période. Je suis admiratif de cette débauche d'énergie. Ce soir mes joueurs m'ont surpris. Il y a une force qui se dégage de ce groupe. Dans les attitudes, je ne vois pas de différence entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Ils m'ont bluffé sur la dernière demi-heure. Dans nos rêves les plus fous, on ne pensait pas approcher les 17 points à la trêve et là on en a déjà 21.»