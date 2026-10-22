Tiziri Digne : les internautes donnent leur verdict

Tiziri Digne : les internautes donnent leur verdict

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Les propos récents de Tiziri Digne, n'ont pas donné lieu. l'explication promise par la femme du joueur du PSG.
C’est la prise de parole surprise du week-end dernier. Epouse de Lucas Digne, Tiziri Digne a totalement cautionné les pillages qui ont eu lieu dans les boutiques et les commerces des grandes villes en marge des manifestations. Malgré la mauvaise image que cela donne, la femme du joueur du PSG a tenu à rappeler que ces détériorations faisaient bien pâle figure face à la violence policière ou les problèmes sociaux du pays, allant même jusqu’à comparer ces évènements du 17 octobre à mai 1968 ou la révolution française.

Tiziri Digne a beaucoup fait parler

Très présente sur Instagram, notamment pour dévoiler les différents évènement de sa vie avec son mari et ses enfants, Tiziri Digne avait promis de s’expliquer sur sa prise de parole ce lundi, sans finalement s’exécuter. Un silence qui en dit long sur ses réelles intentions selon nos lecteurs, invités à répondre à un sondage sur cette prise de parole qui a pu étonner dans le monde assez aseptisé du football.

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Sur plus de 1500 réponses, la majorité a largement voté pour « la recherche du buzz » à hauteur de 62 %, histoire de faire comprendre que celle qui se décrit comme influenceuse avait surtout voulu rebondir sur l’actualité pour se faire remarquer. Une mission accomplie à ce niveau puisque les propos de Tiziri Digne ont fait le tour des réseaux sociaux, participant aux débats assez houleux au sujet de l’actualité en France de ces derniers jours.
Sondage Digne
De son côté, la compagne de l’arrière gauche de l’équipe de France et du PSG a continué de poster régulièrement sur sa vie quotidienne, et notamment sa présence au Parc des Princes avec ses enfants pour le match entre Paris et le FC Barcelone. Et même si Lucas Digne est resté sur le banc de touche pendant toute la rencontre alors que Luis Enrique finissait par manquer de solutions à son poste, elle a apprécié le spectacle et félicité le club de la capitale pour cette belle victoire.
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