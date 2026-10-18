La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tandis que son mari ne casse pas des briques avec le Paris Saint-Germain, Tiziri Digne, la femme de Lucas Digne, est montée au créneau sur les réseaux sociaux pour apporter son soutien à ceux qui samedi ont pillé des boutiques et mis le chaos en France.

Samedi, Lucas Digne a été fantomatique avec le PSG à Strasbourg, ce qui a contraint Luis Enrique à faire entrer Nuno Mendes à sa place. Le défenseur français n'a pas été témoin en direct des graves incidents qui se sont produits dans la capitale et dans tout le pays. Mais le défenseur revenu d'Aston Villa peut compter sur son épouse pour donner une lecture des événements. Car Tiziri Digne est, elle, scandalisée qu'on se scandalise. Sur son compte Instagram, elle a envoyé un message pour interpeller les Français et pousser un énorme coup de gueule en estimant que les casseurs avaient de bonnes raisons de le faire. Un message qui risque de faire du bruit.

La femme de Lucas Digne s'énerve

« N’oubliez pas que le 14 juillet 1789, date que vous aimez tant célébrer en France, est marqué par des émeutes, des incendies, des destructions, des pillages et de nombreux morts (..) Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu'il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société. Indignez-vous du manque de moyens et de personnel dans les écoles, les collèges, les lycées et les hôpitaux. Indignez-vous de tous ces ped0' au sein même des écoles et des structures périscolaires de vos enfants. Indignez-vous des violences policières, et de Mr Nunez qui encourage. Indignez-vous de voir des candidats aux élections présidentielles sous bracelet et/ou déjà condamnés par la justice continuer à prétendre aux plus hautes responsabilités. Indignez vous de toutes ces inégalités, de ce racisme décomplexé », a écrit Tiziri Digne.

Sur les réseaux sociaux, cette prise de position très forte suscite des commentaires partagés entre ceux qui estiment que l'épouse de Lucas Digne a raison, et ceux qui pensent que vivant dans une tour d'ivoire, elle n'est plus réellement en prise avec la société. Du côté des supporters du PSG, on espère surtout que son mari montrera surtout autre chose que ce qu'il réalise actuellement sous le maillot parisien. Mais, c'est un autre débat.