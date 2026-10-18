La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

PSG
parClaude Dautel
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Tandis que son mari ne casse pas des briques avec le Paris Saint-Germain, Tiziri Digne, la femme de Lucas Digne, est montée au créneau sur les réseaux sociaux pour apporter son soutien à ceux qui samedi ont pillé des boutiques et mis le chaos en France.
Samedi, Lucas Digne a été fantomatique avec le PSG à Strasbourg, ce qui a contraint Luis Enrique à faire entrer Nuno Mendes à sa place. Le défenseur français n'a pas été témoin en direct des graves incidents qui se sont produits dans la capitale et dans tout le pays. Mais le défenseur revenu d'Aston Villa peut compter sur son épouse pour donner une lecture des événements. Car Tiziri Digne est, elle, scandalisée qu'on se scandalise. Sur son compte Instagram, elle a envoyé un message pour interpeller les Français et pousser un énorme coup de gueule en estimant que les casseurs avaient de bonnes raisons de le faire. Un message qui risque de faire du bruit.
La femme de Lucas Digne s'énerve
La femme de Lucas Digne s'énerve
« N’oubliez pas que le 14 juillet 1789, date que vous aimez tant célébrer en France, est marqué par des émeutes, des incendies, des destructions, des pillages et de nombreux morts (..) Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu'il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société. Indignez-vous du manque de moyens et de personnel dans les écoles, les collèges, les lycées et les hôpitaux. Indignez-vous de tous ces ped0' au sein même des écoles et des structures périscolaires de vos enfants. Indignez-vous des violences policières, et de Mr Nunez qui encourage. Indignez-vous de voir des candidats aux élections présidentielles sous bracelet et/ou déjà condamnés par la justice continuer à prétendre aux plus hautes responsabilités. Indignez vous de toutes ces inégalités, de ce racisme décomplexé », a écrit Tiziri Digne.
Sur les réseaux sociaux, cette prise de position très forte suscite des commentaires partagés entre ceux qui estiment que l'épouse de Lucas Digne a raison, et ceux qui pensent que vivant dans une tour d'ivoire, elle n'est plus réellement en prise avec la société. Du côté des supporters du PSG, on espère surtout que son mari montrera surtout autre chose que ce qu'il réalise actuellement sous le maillot parisien. Mais, c'est un autre débat.
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Derniers commentaires

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Votez extreme droite les guignol et regardez la gueule de l'Italie de meloni...

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Les gens l'oublient !! Et les demis cerveau qui la ramène sur Marseille gneugneugneugneu X mort cette année gneugneugneugneu la délinquance Et dans les années 1920 1930 cetait combien de mort par ans ?? Vous le savez ou pas ?? C'était des tueries chaques jours !! Et ca ose parler d'insécurité aujourd'hui

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Je vois bien plus que 2 problème moi.. enleve tes œillères ten verra d'autre... enfin pas sûr parceque visiblement les bardella soral et zemour t'ont mangé le cerveau

La femme de Lucas Digne applaudit les casseurs

Tiziri Digne n’a pas tout à fait tort ! La manif de 1968 n’a pas été une manifestation de bisounours ! Il y a eu des affrontements très violents entre les manifestant et les forces de l’ordre (qui ont entraînés 2000 blessés et 7 morts). Une manifestation qui a permis à tous les Français d’obtenir des droits : • Hausse générale des salaires : augmentation moyenne de 10 %. • Augmentation du SMIG (ancêtre du SMIC) : hausse de 35 % (et + 56 % pour le secteur agricole). • Temps de travail : 40 heures au lieu de 45 heures. • Congés payés : Passe de 3 semaines à 4 semaines. • Reconnaissance du droit syndical et libertés syndicales dans l'entreprise. • Sécurité sociale : la part restant à la charge du patient pour les soins passe de 35 % à 25 %. • Enseignement supérieur : adoption de la Loi d'orientation sur l'enseignement supérieur (loi Faure) le 12 novembre 1968, qui introduit plus d'autonomie, de participation et de libertés politiques au sein des universités.

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Quand tas aucun avenir forcément tu choisis le mauvais chemin... Cest un engrenage

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