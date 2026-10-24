EdF : Ajorque appelé par Zidane, il valide

L'équipe de France disputera deux rencontres en novembre dans le cadre de la Ligue des nations. Certains observateurs aimeraient que Zinédine Zidane donne sa chance à Ludovic Ajorque.

'équipe de France a bien débuté sa campagne en Ligue des nations et devra terminer le travail en novembre face à l'Italie et à la Turquie. Zinédine Zidane a apprécié ce qu'il a vu lors des quatre premières rencontres. Mais le sélectionneur des Bleus pourrait être tenté de convoquer de nouveaux joueurs afin de poursuivre sa période de tests. Dans cette optique, certains joueurs de Ligue 1 pourraient avoir leur chance en équipe de France. Reste à savoir si Ludovic Ajorque en fera partie, lui qui a déjà inscrit trois buts depuis le début de la saison avec le Stade Brestois.

Vers une nouvelle surprise dans le groupe de Zidane ?

Pour Maxime Chanot, l'attaquant de 32 ans aurait mérité de porter le maillot tricolore au moins une fois au cours de sa carrière. L'ancien international luxembourgeois a notamment invité Zinédine Zidane à réfléchir à cette possibilité sur l'antenne d'RMC : « À ce niveau, Ajorque aurait pu prétendre à l'équipe de France. Il est certes peut-être un peu trop tard à 32 ans. À partir du moment où on essaie de valoriser notre Ligue 1… On n'a pas forcément un profil comme Ajorque en équipe de France. Cela aurait pu être une option pour Zidane. »

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Ludovic Ajorque aura de toute façon un rôle majeur à jouer au Stade Brestois cette saison. Les Bretons se sont d'ailleurs inclinés à domicile face à l'OGC Nice, vendredi soir en Ligue 1, malgré un but de leur attaquant français. Le Stade Brestois devra rapidement réagir, alors que le club pourrait être contraint de lutter pour son maintien cette saison, ce qui n'était pas du tout prévu.