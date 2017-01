SCO : Monaco proche de doubler l'OL et Lille sur Pepe

Dans : Mercato, Monaco, OL, LOSC, SCO.

Révélation de la première partie de saison du côté d'Angers, Nicolas Pepe attire toutes les convoitises durant ce mercato hivernal. Et la bataille fait rage entre clubs de Ligue 1 pour s'attacher ses services...

Nicolas Pepe est la véritable attraction du marché des transferts durant ce mois de janvier. Il faut dire que l'attaquant de 21 ans s'est révélé au SCO cette saison. Même s'il n'a été titulaire qu'à cinq reprises en championnat pour treize entrées en jeu, il a su se montrer décisif avec deux buts et une passe décisive. Par conséquent, de nombreux clubs tricolores sont à l'affût pour le récupérer dès cet hiver... L'Olympique Lyonnais est la formation la plus chaude à l'idée de recruter l’international ivoirien, qui a connu sa première titularisation avec les Eléphants dimanche lors d'un match amical contre la Suède avant la CAN 2017. Le club de Jean-Michel Aulas a déjà formulé une offre de 6 millions d'euros au début du mois... avant que le LOSC en fasse de même ces derniers jours.

Mais c'est désormais Monaco qui mènerait la danse dans ce dossier. L'Angevin pencherait plus pour l'option monégasque, qui peut lui offrir une très bonne opportunité d'avenir sur un plan personnel sachant que Jardim n'hésite pas à faire jouer ses jeunes pépites. Le club de la Principauté a aussi des arguments collectifs puisque l'ASM est encore en course dans tous les tableaux, que ce soit en Ligue des Champions ou sur la scène nationale avec notamment un titre de Champion de France à aller chercher. Et ce sont toutes ces raisons qui pourraient donc permettre à l'ASM de rafler la mise dans ce dossier au nez et à la barbe de la concurrence...