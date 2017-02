Mercato : Hull ou Guingamp, Salibur ne sait toujours pas où il doit jouer !

Dans : Mercato, EAG, Premier League.

Situation assez surprenante trois jours après la fin du marché des transferts. En effet, Yannis Salibur ne sait toujours pas si sa signature pour Hull City est en règle ou pas. L’attaquant guingampais n’avait pas vu tous les documents être ratifiés à temps par le club anglais, mais une dérogation sous certaines conditions est toujours possible si plusieurs éléments sont déjà validés une heure avant la fin de la « deadline ». Depuis mercredi 00h01, le club anglais attend donc la réponse de la FIFA sur la venue ou non de Salibur, qui permettrait à Guingamp de recevoir la coquette somme de 10 ME. Les deux fédérations ont donné leur accord en temps et en heure, mais un désaccord entre la FIFA et Hull City porte sur un des documents envoyés hors-délai. Du côté des Tigers, on attend alors que le joueur est en stand-by.

« On attend toujours. Dès que la FIFA aura donné sa décision, vous serez tous au courant, mais ce n’est pas le cas. Pour le moment, je suis obligé de me concentrer sur les joueurs qui peuvent jouer », a confié le nouvel entraineur de Hull City, Marco Silva, qui a déjà recruté trois joueurs pour essayer de redresser la barre avec son club, avant-dernier de Premier League.