PSG : Verratti joueur à vie du PSG, son frère y croit et dit pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Frère ainé de Marco Verratti, Stefano Verratti est toujours l'un des plus proches confidents du milieu de terrain du PSG qu'il a suivi dans la capitale française lorsque ce dernier est arrivé de Pescara en 2012. Alors que le joueur italien du Paris Saint-Germain fait désormais saliver la totalité des grands clubs européens, Stefano Verratti est lui persuadé que Marco restera au PSG tant que les dirigeants voudront bien de lui. Et si pour l'instant, le meneur de jeu international italien est lié avec Paris jusqu'en 2021, son frère le voit rester bien plus longtemps que cela.

« Mon frère a toujours été respectueux de l’équipe qui l’a fait venir. Je pense que s’il le peut, il restera à Paris toute la vie. Il est très attaché à cette ville, où son fils est né. C’est à Paris que Marco est devenu un homme. Les coéquipiers changent, mais la ville et le club restent. D’après moi, Marco reviendra en Italie seulement si le PSG décide qu’il n’est plus utile ici, précise, dans L’Equipe, Stefano Verratti, qui a quand même un rêve secret pour plus tard. Moi, ce que j’espère, c’est que quand il aura trente ou trente-deux ans, il revienne finir sa carrière à Pescara…Il pourrait faire une avant-dernière année en Chine et la dernière à Pescara ! »