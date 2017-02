PSG : Piqué vend la remontada pour remplir le Camp Nou

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les supporters du FC Barcelone sont KO depuis la correction prise mardi dernier par leur équipe à Paris. Et ce n'est pas ce qu'ils ont vu dimanche en Liga contre Leganes qui peut les rassurer avant les retrouvailles avec le PSG dans deux semaines. Conscient du coup de massue qui est tombé sur la tête des fans du Barça, Gerard Piqué s'est senti obligé de lancer un appel à ces derniers afin qu'ils ne laissent pas tomber leur équipe préférée dans ces moments difficiles. Et l'emblématique joueur de Barcelone d'évoquer une remontanda possible pour motiver les trouver.

« Le message c’est que nous sommes vivants. En Liga, je pense que nous avons des options pour être compétitifs jusqu’à la fin. En Champions League, je demande aux supporters de venir au stade. Si nous remontons, ils se sentiront bêtes d’être restés à la maison. Ce qui compte le plus pour moi est de redevenir reconnaissables. En Ligue des Champions, il nous reste encore quelque chose à disputer et nous pouvons peut-être gagner », a confié Gerard Piqué, conscient que le FC Barcelone a besoin de toutes ses forces pour croire à une qualification miraculeuse face au Paris Saint-Germain.