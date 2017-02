PSG : Paris débarque à Valence pour un prochain coup au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans un match en retard du championnat d'Espagne, le FC Valence recevra ce mercredi en fin d'aprè-midi le Real Madrid. Et dans les tribunes de Mestalla, un scout du Paris Saint-Germain prendra place avec une mission très précise. Selon Radio Esport Valencia, le PSG a demandé à Sylvain N’Diaye, membre de la cellule recrutement du club de la capitale, d'aller encore et toujours superviser José Gaya. Et ce n'est pas la première fois que les dirigeants parisiens envoient un émissaire pour le défenseur de 21 ans, puisque le Paris Saint-Germain a déjà fait quatre ou cinq fois le voyage cette saison pour le joueur espagnol.

Il est vrai que José Gaya est une connaissance de longue date pour Unai Emery qui l'avait lancé lorsqu'il était aux commandes de Valence. Et même si le latéral gauche à encore trois ans de contrat avec le club espagnol, le PSG pourrait miser sur lui dès le prochain mercato. Cela expliquerait alors la présence répétée de Sylvain N’Diaye à Mestalla cette saison.