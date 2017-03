PSG : L’annonce d’Enrique au Barça, ça sent le coup tordu...

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Après le large succès contre le Sporting Gijon (6-1) mercredi, Luis Enrique a annoncé qu’il ne serait plus l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.

En fin de contrat en juin prochain, le technicien a donc décidé de ne pas prolonger. A l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain mercredi, cette annonce tombe au mauvais moment. A moins que le club catalan ne tente un incroyable coup de bluff… C’est en tout cas le scénario envisagé par Charles Biétry, qui croit les dirigeants barcelonais capables de tout pour réveiller les coéquipiers de Lionel Messi.

« Je me demande si ce n’est pas un formidable turbin pour réveiller l’équipe et faire un coup face au PSG, a imaginé l’ancien patron des sports de Canal+, interrogé par France Info. Après il faudrait un carton rouge sur Trapp plus penalty, et idem pour Areola pour que ça arrive. Mais si le Barça se qualifie, je ne suis pas sûr qu’il parte Luis Enrique… » Un double revirement de situation assez improbable pour le moment.