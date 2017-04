Mercato : Seulement 40ME pour Mbappé, une offre en bois du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Toute l'Europe ne parle que de lui, Kylian Mbappé suscite l'enthousiasme des plus grands clubs et les prix les plus fous circulent concernant le jeune attaquant de l'AS Monaco alors même que le club de la Principauté ne semble pas vouloir le céder au prochain mercato. Quoi qu'il en soit, tandis qu'on évoque des offres qui dépassent largement les 100ME, et que vendredi la presse espagnole annonçait que le PSG pourrait lâcher jusqu'à 90ME pour Mbappé, L'Equipe dit tout le contraire ce samedi.

En effet, le quotidien sportif affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain n'auraient pas l'intention de mettre plus de 40ME pour Mbappé, ce qui évidemment ne laisse aucune chance au PSG dans ce dossier. « Le patron qatarien souhaite renforcer sensiblement l’effectif de son équipe mais, tout comme Unai Emery, il se demande si aligner une telle somme sur Kylian Mbappé, un talent fou mais seulement six mois d’éclosion au plus haut niveau, ne serait finalement pas trop risqué. Mbappé a beau donner l’impression d’avoir la tête bien faite et sur les épaules, il devra tout de même confirmer la saison prochaine. S’imposerait-il aussi facilement dans l’environnement particulier du PSG, lui le Parisien d’origine, quand bien même est-il bien entouré ? », écrit notre confrère.

Reste quand même à prendre cette info avec des pincettes, le Paris Saint-Germain ayant les moyens de ses ambitions. Et le départ d'Olivier Létang va peut-être changer la stratégie du club de la capitale lors du prochain marché des transferts...