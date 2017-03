ASNL : Correa en furie contre l'arbitre et pas que pour son expulsion

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa (entraîneur de Nancy après la défaite contre Lille et son expulsion en seconde période): « Je ressens de la colère. Le résultat nous échappe pour des choses qu'on ne maîtrise pas. Dans l'ensemble, le match s'est passé assez bien. Mais on a manqué d'efficacité pour marquer le deuxième but car on a eu des occasions. On a vécu le pire scénario qu'on pouvait vivre. Il n'y a rien à dire sur le premier but mais le deuxième but est entaché d'une main. On a tiré beaucoup mais peu cadré. On n'a pas su cadrer et l'adversaire a su le faire. %on expulsion ? Je me suis approché car j'ai revu à la télé la faute sifflée à Pedretti. On prend deux cartons sur la même action. Il manque une bonne dose d'humilité à l'arbitre. Quand on est mauvais mais humble, on peut pardonner. »