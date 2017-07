Officiel : Lille attire un jeune Monégasque

Dans : LOSC, Monaco, Mercato.

Lille poursuit son recrutement. Ce samedi, le LOSC a annoncé l’arrivée de Kouadio-Yves Dabila (20 ans) en provenance de l’AS Monaco. Membre du centre de formation monégasque, le défenseur central ivoirien a signé pour trois saisons en faveur des Dogues.

« Le LOSC fait partie des grands clubs du championnat de France, a expliqué Dabila sur le site officiel de Lille. C’est un immense plaisir de rejoindre cette institution. Je me définis comme un défenseur central plutôt calme, qui aime relancer proprement, tout en faisant preuve de beaucoup de rigueur et de concentration. Mon but premier est de progresser et de montrer ce que je sais faire. »