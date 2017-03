Guingamp : L'En Avant recule, Kombouaré vise le maintien

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après le nul contre le MHSC (1-1) : « On a fait une très mauvaise entame de deuxième mi-temps. On flotte pendant dix minutes sans être capable de mettre le pied sur le ballon. Montpellier en profite, mais après on a fait ce qu'il fallait pour égaliser dans le jeu. On a eu beaucoup d'occasions, l'égalisation en fin de match est méritée. Ce nul est logique. L'équipe est très contente. En ce moment, le groupe n'est pas en réussite avec de nombreux absents. Mais ce soir, les joueurs ont montré leur force mentale. Le vestiaire est soulagé. Maintenant, il faut valider ce point à l'extérieur par une victoire à domicile contre Bastia. Pour cela, il faudra bien récupérer après une semaine à trois matchs. Notre but ? Aller chercher le maintien le plus vite possible ».