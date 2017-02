EAG : Kombouaré mouille Aulas dans la sanction de Tolisso !

Dans : EAG, Ligue 1, OL, ASSE.

A la veille du match entre l'En-Avant Guingamp et l'Olympique Lyonnais, Antoine Kombouaré est revenu sur la décision de la commission de discipline de la LFP d'infliger deux matches de suspension à Corentin Tolisso après le tacle de ce dernier sur Fabien Lemoine lors du derby à Saint-Etienne. Pour le technicien du club breton, cette sanction est trop légère, et Antoine Kombouaré estime que le fait que ce soit un joueur lyonnais qui soit concerné y est pour beaucoup.

Car l'entraîneur de l'EAG voit l'ombre de Jean-Michel Aulas derrière cette relative mansuétude du gendarme du football. « Je suis quelqu’un de très pragmatique. Forcément, je suis obligé de comparer la faute de Tolisso avec celle de mon joueur, Ludovic Blas, sur Tousart. Il était debout, c’était son premier rouge, il est allé se défendre devant la commission, s’excuser, et il prend trois matches fermes. Derrière, je vois ce qui se passe avec Tolisso. Pour moi, la commission de discipline est là pour être juste, mais quel message fait-elle passer ? Je ne peux plus croire ces gens-là. Là, vous voyez une agression préméditée, Tolisso peut briser la carrière de Lemoine. On voit toute la puissance de Lyon et d'Aulas. Demain, on joue Lyon. Je serai un observateur averti mais surtout très vigilant », a précisé, en conférence de presse, Antoine Kombouaré.