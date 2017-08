EAG : Guingamp, une victoire qui soulage avant de défier Lyon

Dans : EAG, Ligue 1.

Antoine Kombouaré (coach de Guingamp après la victoire 2-0 contre Strasbourg) : « Cette victoire à domicile nous fait énormément de bien, d’autant plus que l’on gagne dans la difficulté. Cet après-midi, c’est la victoire de l’efficacité. On a six points et on va pouvoir bien se reposer avant le déplacement à Lyon. Une victoire heureuse ? Oui. La concurrence du groupe a été bénéfique. Les remplaçants sont là pour finir le travail ».