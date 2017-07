SMC : Karamoh a trouvé son club, mais il y a un énorme hic

Dans : SMC, Mercato.

Désireux de quitter Caen, Yann Karamoh connaît un été agité. En effet, son club veut bien l’aider à trouver son nouveau point de chute, afin d’éviter un bras de fer qui pourrait mal tourner, car le jeune attaquant était prêt à aller jusqu’au bout de son contrat, qui va jusqu’en juin 2018, pour partir libre à ce moment. Forcément, Malherbe préfère largement le vendre un an plus tôt, et espère en récupérer 10 ME. Une somme qui a fait fuir l’AS Monaco, malgré le talent prometteur de Karamoh, qui vient d’avoir 19 ans.

Selon L’Equipe, ce dernier a trouvé un accord avec la Fiorentina pour son futur contrat. Un premier pas effectué donc, mais le chemin est encore extrêmement long. En effet, la Viola aurait mis… 3 ME sur la table. Une sacrée différence avec le prix demandé, mais le club toscan sait bien que Caen va devoir négocier pour éviter de se retrouver sans rien dans un an. Du côté de Malherbe, on espère que l’intérêt de Southampton récemment révoqué se concrétisera, histoire d’avoir une offre un peu plus sérieuse à étudier dans les prochains jours.