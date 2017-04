SCB : Rui Almeida veut marquer l'histoire de Bastia

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la victoire à Dijon (1-2) : « Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur travail, je suis très heureux pour eux après ces six semaines de travail. Quelquefois le sport c'est dur, on ne fait pas toujours comme on veut, mais aujourd'hui on est heureux. Ça se terminera à Marseille, à la dernière journée. Si on peut se maintenir avant c'est mieux, mais la fin, c'est la dernière journée. C'est un championnat très compliqué. L'objectif de Bastia c'est, pour l'histoire du club, pour les supporters, d'aller chercher les points pour se maintenir en Ligue 1. Maintenant, l'important, c'est le repos, et de commencer à préparer le match de lundi ».