SCB-OL : Pour Leca, la Ligue s’est trompée de coupable

Dans : Bastia, OL, Ligue 1.

En raison des débordements du match contre l’Olympique Lyonnais le 16 avril dernier, le Sporting Club de Bastia a écopé de lourdes sanctions.

En plus de trois matchs à huis clos et sur terrain neutre, le club corse perd la rencontre sur tapis vert. Pour la lanterne rouge du championnat, cette décision pourrait être fatale. D’où la colère de Jean-Louis Leca qui estime que la Ligue de Football Professionnel pénalise les joueurs à tort.

« J'ai entendu que Bastia s'en sortait bien. Non ! Quelque part, on donne raison aux fauteurs de troubles, a regretté le gardien bastiais, interrogé par Le Parisien. Nos adversaires directs auront droit à 38 matchs pour se sauver et nous à seulement 37 alors que nous ne sommes en rien responsables de ces débordements intolérables. » Car les vrais coupables de cette situation étaient bien en tribunes.

Leca s’en prend aux vrais coupables

« Je les connais déjà ! Je leur ai dit qu'ils mettaient des salariés en difficulté, a raconté Leca. La passion ne donne pas tous les droits. Certains, parce qu'ils étaient là en National, se croient tout permis. Mais la fidélité n'autorise pas la prise d'otages. » Pour se libérer, le SCB devra réaliser au moins un exploit contre le Paris Saint-Germain ce samedi (17h) ou à Marseille lors de la dernière journée.