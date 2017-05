SCB-OL : Bastia fait appel des sanctions de la LFP !

Dans : Bastia, OL, Ligue 1, Info.

Suite aux violents incidents ayant émaillé la rencontre entre Bastia et Lyon, le 16 avril dernier, le Sporting Club avait été sanctionné d'une défaite sur tapis vert ainsi que d'une suspension de Furiani par la commission de discipline de la Ligue.

Cette décision, le club corse la conteste, et c'est pour cette raison que le SCB a décidé de faire appel ce lundi, comme l'avocat Jean-André Albertini l'a annoncé sur L'Equipe. Dix-neuvième de Ligue 1 à une journée de la fin, à deux unités du premier non-relégable Caen, Bastia tente le tout pour le tout, en comptant sur éventuellement la possibilité que le match face à l'OL soit rejoué, mais prenant le risque que le point avec sursis qui n'avait, étrangement, pas été retiré au club corse le soit finalement. Quoi qu'il en soit, cet appel est une belle épine dans le pied de la LFP, car il est susceptible de remettre en cause le classement du championnat dans la lutte pour le maintien. Pour le haut du tableau, la messe est désormais dite, Lyon comptant 7 points d'avance sur l'OM, son plus proche poursuivant.