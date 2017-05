SCB : Le but polémique de Verratti ? « C'est ridicule » s'énerve Rui Almeida

Dans : Bastia, PSG, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la défaite contre le PSG (5-0) : « Félicitations à Paris pour cette victoire. Les trois points pour eux : c'est un résultat correct. Mais Paris n'avait pas besoin de ce deuxième but pour gagner. Jean-Louis était avec Matuidi. Il n'y a aucun problème avec Paris ni Verratti. C'était un moment important du match. Mais il ne faut pas parler trop de ça, pour moi. Le dernier but est complètement évitable. Mais c'est fini. On doit regarder devant nous. Nous allons continuer à travailler et regarder vers Lorient pour gagner le match. Quand une équipe, au haut niveau, perd 5-0, ce n'est pas forcément la faute au physique ou au mental. Nous ne sommes pas les premiers à concéder ce genre de scores face à Paris. Notre objectif, c'est de rester en Ligue 1. Nous devons prendre le maximum de points face à Lorient et Marseille. Le maximum à prendre, c'est six points ».