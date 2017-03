SCB : L’après match un peu déjanté des Nantais à Bastia

Dans : Bastia, Ligue 1, FC Nantes.

Dans un match qui sentait la poudre surtout pour les locaux, Nantes est allé chercher le nul 2-2 à Furiani dans des conditions assez dantesques.

Tout d’abord en raison du vent violent qui a soufflé tout au long de la partie et a provoqué quelques situations difficiles à gérer pour les joueurs. Ensuite et surtout en raison du scénario de la rencontre, avec deux buts d’avance pour Bastia, réduit à 10, mais un retour au score de Nantes dans les derniers instants malgré un pénalty manqué. Dans le couloir menant aux vestiaires, cela a chauffé entre les joueurs des deux équipes, mais ce n’était que le début d’une soirée un peu folle. Tout d’abord, les Canaris ont eu toutes les peines du monde à sortir du stade, les supporters bloquant les voies pendant plus d’une heure.

Cela a laissé le temps à Pierre-Marie Geromini, le président de Bastia, d’entrer tout simplement dans le bus des Nantais pour s’en prendre à Sergio Conceiçao, dont il n’a pas aimé l’attitude et le prévenir que l’accueil serait encore plus chaud l’an prochain. Finalement, il aura fallu l’intervention de la BAC pour permettre au FCN ainsi qu’aux arbitres de quitter le stade sans heurts, explique L'Equipe. On ne peut pas en dire de même des dirigeants corses, qui ont été invectivé pendant et après la rencontre par leurs propres supporters, lassés par la gestion de leur club. Les patrons du Sporting ont une nouvelle fois demandé à être jugés en fin de saison, en fonction du maintien ou non de Bastia parmi l’élite.