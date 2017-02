SCB : Ce joueur de Bastia se trouve un peu trop important

Dans : Bastia, Ligue 1, Monaco.

Prêté cette saison par l’AS Monaco à Bastia, Allan Saint-Maximim a littéralement pris une autre dimension en Ligue 1. Capable d’éliminer son adversaire avec une facilité déconcertante, l’ailier formé à l’AS Saint-Etienne est le véritable trublion offensif de la formation corse. Au point d’être presque trop important à son goût, alors que le Sporting est dans le dur en ce qui concerne la lutte pour le maintien. Absent lors du prochain match face à Monaco, le club auquel il appartient, Saint-Maximim a tout de même regretté le manque de puissance offensive de Bastia, où il est le seul vrai danger.

« J'aurais adoré joué contre Monaco. Il va falloir qu'on fasse plus pour se sortir de cette situation. Parfois j'ai l'impression que tout repose sur moi. Tout ce que je veux c'est qu'on reste en Ligue 1. J'en ai parlé avec le coach ce matin, je pars souvent de très bas et je n'ai pas assez souvent de ballons plus haut sur le terrain. Si je n'avais pas besoin de chercher des ballons aussi bas, je serais encore mieux. Je ne fais pas attention (aux évènements extra-sportifs, ndlr). Le coach fait comme il peut. On n'a pas de chance, il y a des blessés, des suspendus... Il y a beaucoup d'éléments contre nous. Ce qui est frustrant, c'est qu'on prend des buts sur coups de pied arrêtés, on prend des buts souvent évitables. Quand je vois que nos concurrents directs arrivent à s'en sortir alors qu'on n'a rien à leur envier, c'est le plus difficile. C'est à nous de travailler pour prendre le plus de points possible », a confié sur France Bleu l’attaquant de 19 ans, qui compte trois buts et deux passes décisives depuis le début de la saison.