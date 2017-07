SCB : Cahuzac, Mostefa… Bastia prêt à tout pour la L2

Dans : Bastia, SCO, TFC, Mercato.

Relégué en National 1 par la DNCG, Bastia pensait s’en sortir avec les ventes de plusieurs joueurs sur le marché des transferts.

Le Sporting s’est effectivement séparé d’Axel Ngando (Göztepe), Lassana Coulibaly (Angers) et d’Alexander Djiku (Caen). Insuffisant pour convaincre le gendarme financier du foot tricolore qui a confirmé sa décision, obligeant le club corse à faire appel auprès du Comité National Olympique et Sportif Français. En attendant, Bastia serait bien inspiré de rééquilibrer (encore un peu plus) ses finances. C’est pourquoi deux nouveaux éléments ne seront pas retenus.

A commencer Yannick Cahuzac (32 ans). En contact avec Toulouse, le capitaine bastiais a reçu une offre de contrat de deux saisons, révèle RMC. Les deux formations aimeraient conclure le transfert en début de semaine prochaine. Autres négociations en cours, celles qui concernent l'autre milieu Mehdi Mostefa, dans le viseur d’Angers. A la recherche du remplaçant de Cheikh N’Doye (Birmingham), le SCO tente d’attirer l’international algérien de 33 ans. Reste à savoir si ces opérations suffiront pour maintenir Bastia en L2.