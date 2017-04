SCB : Antonetti se propose de racheter Bastia !

Dans : Bastia, Ligue 1.

Limogé cet automne du LOSC alors qu’il avait sauvé le club nordiste en fin de saison dernière, Frédéric Antonetti n’a reçu qu’une seule sollicitation ces derniers mois.

Il s’agissait d’un coup de fil des dirigeants bastiais qui ont demandé à leur ancien entraineur de prendre la suite de François Ciccolini. Sans réponse favorable. Il faut dire que le technicien corse voit plus grand pour son club de cœur, et se propose même d’y investir de son argent personnel pour relancer le Sporting sur de bonnes bases, quitte à cumuler les mandants et être un actionnaire, dirigeant et entraineur.

« Bastia m’a sollicité. Les conditions n’étaient pas réunies pour que je revienne à Bastia en état d’urgence. Le retour peut se faire dans certaines conditions, ça m’intéresse. Un rôle plus élargi. A Bastia, je ne reviendrais que si j’ai les pleins pouvoir, sur le plan sportif et sur le plan financier. Que je n’ai pas à dépendre d’une décision d’actionnaire. Je suis prêt à m’investir en tant qu’actionnaire principal. Je suis prêt à prendre des risques financiers. Je peux faire entraineur deux-trois ans, ça fait économiser un salaire. J’ai l’expérience, je peux diriger un club mais j’ai aussi la possibilité de trouver un club où je vais entrainer », a prévenu sur Canal+ un Frédéric Antonetti qui lance en tout cas l’idée d’investir à Bastia, ou de continuer avec un autre club qui voudra bien de ses services.