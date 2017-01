Officiel : Lindsay Rose prêté six mois à Bastia

Dans : Bastia, Mercato, Lorient.

En difficulté à Lorient, où il ne jouait plus depuis la troisième journée et un début de saison catastrophique, Lindsay Rose va tenter de se relancer du côté du SC Bastia. L’ancien valenciennois et lyonnais a été prêté au SC Bastia, où il portera le numéro 17.