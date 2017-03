Danic expulsé, Bastia se rapproche du record de...Bastia

Dans : Bastia, Ligue 1.

Les matches se suivent et se ressemblent pour le Sporting Club de Bastia qui ne finira pas à onze son match de ce samedi à Guingamp. Alors qu'ils étaient déjà menés au score 2-0, les Corses ont également vu Gaël Danic les quitter de manière précoce, l'ancien lyonnais étant expulsé à la 60e minute. Depuis le début de l'année, c'est le neuvième carton rouge pris par le SC Bastia. Comme le signale Opta, une seule équipe a fait pire pour toute l'année dernière...et c'était Bastia avec dix expulsions en un an. A ce rythme, cette barre sera rapidement franchie. Il faut remonter au 17 février dernier, et la réception de Monaco à Furiani pour retrouver trace d'un match que les Corses ont fini à onze.