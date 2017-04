Bastia : Rui Almeida est « le seul optimiste »

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la victoire contre Rennes (1-0) : « Je suis le seul optimiste, je sais. Nous continuons à lutter pour notre objectif de maintien. Le Sporting, avec la situation, un match à huis clos et face à un adversaire très fort, a réussi à prendre les trois points. C'est fort. Je suis content des 90 minutes. La première mi-temps manquait de profondeur, c'est vrai. Au dernier match, nous avons beaucoup tiré et pas marqué. Ce soir, nous tirons peu et nous marquons. Nous avons tout à gagner et rien à perdre ».