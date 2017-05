Bastia : OM, Danic, L1... Rui Almeida et le coup du « bambou »

Dans : Bastia, Ligue 1.

Rui Almeida, entraîneur de Bastia, après la victoire contre Lorient (2-0) : « Cela y est vous pouvez me croire. J'avais dit que ça se jouerait à Marseille. C'est notre finale. Il faut féliciter les joueurs pour leur détermination, leur conviction. Il faut maintenant bien préparer le match de Marseille. Les joueurs ont beaucoup travaillé. Pour moi, entraîneur, voir un but comme ça de Gaël Danic, c'est le bonheur. Une telle inspiration, c'est un bonheur. Un but, une passe décisive, je suis très heureux pour lui. On a terminé le match avec zéro but encaissé. On a été meilleurs sur les espaces. On a été meilleurs avec le ballon. Nous avons réussi à être meilleurs sur des moments de confiance. Le plus important pour moi, ce sont les trois points. Nous sommes dans la course, nous allons faire tout pour rester en Ligue 1. J'arrive à rester calme car j'ai confiance dans mes joueurs. Le bambou, il prend sept ans pour grandir. Nous avons besoin de temps, comme un bambou. Nous avons réussi à prendre des points. Le supplément d'âme de Cahuzac et de Jean-Louis Leca, a été très important sur ce match ».