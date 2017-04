Bastia : Ettori accuse les supporters d'avoir tué le club contre l'OL

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

Ancien gardien de but légendaire de l’AS Monaco, Jean-Luc Ettori est corse et a toujours défendu le drapeau à la tête de Maure. Mais ce qu’il a vu dimanche à Furiani à l’occasion du match entre le SC Bastia et l’Olympique Lyonnais l’a écoeuré. En 1994, alors qu’il était coach de l’AS Monaco, Ettori avait connu des incidents similaires à Furiani, même si le match était allé à son terme. Cependant, pour celui qui devenu délégué du président de Tours, les supporters du club corse et ceux qui ont participé à l’agression des joueurs de l’OL ont peut-être porté un coup fatal au Sporting Club de Bastia.

« Je suis corse et je suis fier de l'être mais c'est inacceptable ! Je crois que le club de Bastia aura du mal à s'en remettre. L'orgueil mal placé, voilà où ça peut mener. Mais que veulent-ils ? Ils en veulent aux dirigeants soi-disant... Ils disent porter le club dans leur cœur, alors qu'ils le condamnent (…) Je ne peux pas imaginer des dirigeants dire à des stadiers de faire ça. Ce qui est terrible, c'est de penser que nous donnons raison aux gens qui parlent mal des Corses. On ne devrait pas voir ça sur un terrain. Ce n'est pas l'image de la Corse. Mais, là, on donne le bâton pour se faire battre. C'est affligeant. Et on ne peut rien dire pour se défendre. Ces gens qui se disent amoureux de Bastia feraient mieux de rester chez eux. Ils viennent de tuer le club », confie, dans L’Equipe, Jean-Luc Ettori, conscient de la gravité des faits alors que sportivement le SC Bastia est déjà au plus mal.