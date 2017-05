Bastia : « Dégoûté », Leca n'a pas aimé le but Verratti

Dans : Bastia, PSG, Ligue 1.

Lourdement défait contre le Paris Saint-Germain samedi (5-0), le SC Bastia et Jean-Louis Leca l'ont clairement mauvaise, et notamment à propos du deuxième but de Marco Verratti...

Lors de la belle victoire du club de la capitale contre Bastia (5-0), Marco Verratti a pleinement participé à la fête en marquant son troisième but de la saison en Ligue 1. Sauf que sa réalisation a fait polémique puisqu'elle n'est pas forcément fair-play... En effet, le milieu italien a profité du dispersement de Jean-Louis Leca, qui était allé prendre des nouvelles de Blaise Matuidi, resté au sol après un contact avec un défenseur corse, et de l'approbation de l'arbitre, qui n'a pas arrêté le jeu, pour déclencher une frappe faisant mouche sous la barre, à la 35e minute de jeu. Une attitude que le gardien, qui a d'ailleurs écopé d'un carton jaune après avoir manifesté son agacement, a tenu à pointer du doigt.

« Je suis un peu dégoûté. Je vois Blaise Matuidi qui se fait mal, je vais le voir pour le relever et Verratti joue vite et frappe, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise... On ne va pas polémiquer sur ça, ce n’est pas ça qui nous a fait perdre. On sait que Paris fait partie des grandes équipes. Quand on prend 5 buts c’est qu’on passe au travers. Notre championnat, ce n’est pas celui-là », a lancé, sur Canal +, le gardien de Bastia, qui estime donc que le PSG n'avait pas besoin de ce but jugé « scandaleux » pour faire couler le SCB.