L1 : Amiens s'éclate de défier les stars du PSG avec ou sans Neymar

Dans : ASC, Ligue 1, PSG.

Promu pour la première fois de son histoire en Ligue 1, Amiens aura le redoutable privilège de débuter du côté du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. On a rêvé plus facile pour s'initier à l'élite, mais du côté du club picard on jubile à l'idée de croiser la route du PSG, même si Neymar, présenté 1h15 avant le match aux supporters parisiens ne sera probablement pas titulaire. Pour l'entraîneur d'Amiens, jouer une telle formation est un pur bonheur et pas du tout un supplice annoncé.

« Si le transfert de Neymar vient à se faire, c’est un formidable coup de projecteur pour la Ligue 1. C’est génial pour le football. On espère qu’il sera là, autant jouer les plus grandes stars. Si ce n’est pas lui, ce sera un autre. Il y aura beaucoup de choses à gérer, à nous d’être costaud dans les têtes. Tous les amoureux du football parlent de ce transfert, c’est extraordinaire. Le prix ? Cela ne me regarde pas. Quand on est dans ces sphères-là, avec ces joueurs-là. Il n’y a pas que le PSG dans ce cas-là. En tant que technicien, je dis juste qu’il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 », a confié Christophe Pélissier, qui n’est pas du genre à faire la fine bouche devant cette confrontation face à un Paris Saint-Germain, toujours aussi favori dans la course au titre de champion de France.