TV : Appel d'offre sur la Ligue 1, les clubs ont tranché

Le secret derrière l'appel d'offre des droits TV de la Ligue 1 est connu. Les clubs savent que les revenus de Ligue 1+ vont encore baisser dans les années à venir, et cela provoque la panique.

C’est ce mercredi que la LFP doit valider le lancement de l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1, valable dès la saison 2027-2028, soit deux ans avant la période prévue. C’est signe que l’option tentée avec Ligue 1+ ne donne pas satisfaction sur le plan financier, alors que DAZN et BeIN Sports ne versent désormais plus un centime dans les comptes. Si tout est validé, à partir du 3 novembre, les diffuseurs intéressés auront un mois pour se manifester et faire savoir leur position quant à un rachat des droits TV de notre championnat.

Les clubs mettent la pression

La Ligue assure ne pas être pressée par le temps, et lancer cet appel d’offre pour répondre à une demande des éventuels diffuseurs. Au pire, la LFP assure que le schéma prévu pour un prochain appel d’offres en 2029 sera ainsi respecté et qu’il n’y a donc aucun mal à tâter le terrain pour voir si une négociation impossible à refuser voyait le jour.

Mais en réalité, la Ligue est clairement mise sous pression par les clubs, révèle L’Equipe ce mardi. Ces derniers ont bien vu que Ligue 1+ ne rapportait rien ou presque, et surtout que le fonds de réserve mis en place avec CVC (qui récupère 13 % des recettes commerciales de la Ligue) était en train de s’épuiser pour essayer d’alimenter les finances des clubs. Cela va se traduire par une baisse des recettes dans quelques mois.

Vivre à crédit de la sorte n’est pas viable sur le moyen ou le long terme, et les clubs de Ligue 1 espèrent ainsi qu’un diffuseur mettra la main à la poche pour avoir une somme nette chaque saison de garantie. Même si elle sera certainement très inférieure aux contrats signés par le passé. Selon les indiscrétions parues au début du mois d’octobre, la Ligue aimerait atteindre un accord assurant 250 millions d’euros par an, pour diffuser Ligue 1+ ou prendre à son compte l’ensemble des droits de la Ligue 1.